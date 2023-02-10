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الأمم المتحدة تطلب تمويلًا لمساعدة 874 ألف شخص في تركيا وسوريا
أخبار دولية
2023-02-10 | 09:42
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الأمم المتحدة تطلب تمويلًا لمساعدة 874 ألف شخص في تركيا وسوريا
الأمم المتحدة تطلب تمويلًا لمساعدة 874 ألف شخص في تركيا وسوريا
طلب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألف شخص تضرروا جراء الزلزال في تركيا وسوريا.
وقالت الوكالة الأممية التي تتخذ من روما مقرًا إن "برنامج الأغذية العالمي يطلب 77 مليون دولار لتقديم مساعدة على شكل حصص غذائية ووجبات ساخنة لما مجموعه 874 ألف شخص تضرروا من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا".
ويشمل هذا الرقم 284 ألف شخص شردوا أخيرًا في سوريا و590 ألف شخص في تركيا، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه ساعد حتى الآن 43 ألف شخص في سوريا و73 ألف شخص في تركيا، عبر توفير المواد الغذائية الجاهزة للإستهلاك.
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