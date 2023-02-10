الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال

الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال الذي دمر قسمًا من البلاد بداية الأسبوع.



وقالت المفوضية في تغريدة إن "فولكر تورك يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا واحترام تام للحقوق الإنسانية وموجبات القانون الإنساني بهدف إيصال المساعدة إلى الجميع".

