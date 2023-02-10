ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟

الدمار طال منشآت وبنى تحتية ومبان

مبان مدمرة، منشآت، مصانع، شركات بالآلاف وبنى تحتية، أضرار هائلة تبعاتها كبيرة على الإقتصادين التركي والسوري.



وإذا كانت التقديرات الأولية في تركيا تشير بحسب المدير العام لإدارة الزلازل أورهان تتار الى وجود 11300 مبنى مدمّر، فإنّ التقديرات في سوريا ليست واضحة أبدا بسبب ظروف الصراع وانقسام البلاد بين مناطق خاضعة للنظام وأخرى للمعارضة.