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الـLBCI في فندق أوزهان في أنطاكية... هنا كان محمد والياس...

الـLBCI في فندق أوزهان في أنطاكية... هنا كان محمد والياس...

في لبنان إنشغال بالتوقعات حول الهزات الأرضية.



وفي تركيا إنشغال برفع آثار الكارثة. كارثة تجلت في أنقاض مبنى فندق في أنطاكيا حيث تواجد لبنانيون.