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مسؤول في منظمة الصحة العالمية: "العالم نسي سوريا"
أخبار دولية
2023-02-10 | 11:15
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مسؤول في منظمة الصحة العالمية: "العالم نسي سوريا"
مسؤول في منظمة الصحة العالمية: "العالم نسي سوريا"
رأى مسؤول في منظمة الصحة العالمية الجمعة أن الزلزال المدمر أعاد إلى الواجهة "الأزمة المنسية" في سوريا، مؤكدًا جهوز منظمته لإرسال كميات كبيرة من الإمدادات التي عرقلتها "قيود لوجستية".
وأودى الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين بأكثر من 22 ألفًا و700 شخص، بينهم أكثر من 3300 في سوريا.
وقال مايك راين للصحافيين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي: "العالم نسي سوريا بصراحة، أعاد الزلزال تسليط الضوء على سوريا، لكن الملايين في سوريا يعانون منذ سنوات في ظل ما باتت أزمة منسية".
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