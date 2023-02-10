واشنطن تسمح بمعاملات الإغاثة في سوريا لمدة 180 يوما... ماذا قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية للـLBCI؟

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أصدرت تصريحا يسمح لمدة 180 يوما بإجراء جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا.



وأشارت وزارة الخزانة الأميركية الى أنّ التعديل لم يشمل السماح بالتعامل مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يزال يفرض حظراً على استيراد النفط السوري.



من جهته، أكد وزير الخارجية انطوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة القيام بكل ما يلزم في كل من تركيا وسوريا طالما استغرق الأمر، وذلك بغرض تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.



وقد تحدث المتحدث الإقليمي باسم الخارجية سامويل وربيرغ للـLBCI عن القرار. فماذا قال؟