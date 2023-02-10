هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟

مبان محاصرة بالمياه، حقول قمح وبساتين غارقة أيضا بالمياه، مواطنون هربوا بسياراتهم الى مناطق أخرى ومواطن يتفرج على حالته، ولسان حاله: أين أذهب؟



سؤال يطرحه مواطنون في ريف إدلب بعد انهيارِ سد التلول الترابيّ جراء الزلزال.