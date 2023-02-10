في سوريا... إنتشال أشخاص بينهم أطفال بعد نحو مئة ساعة على وقوع الزلزال

هذا إبراهيم... طفل سوري كان من بين أول الناجين من الزلزال في بلاده. أنقذ وحيدًا... إعتقد كثيرون بأنه فقد أسرته بالكامل...بعد أربعة أيام، شاء القدر أن تنتشل فرق الإنقاذ والده حيًا من تحت الركام...