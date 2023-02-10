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البعثة اللبنانية تمكنت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة في حي الجركس في جبلي

البعثة اللبنانية تمكنت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة في حي الجركس في جبلي



في حي الجركس في جبلي بمحافظة اللاذقية، تمكنت البعثة اللبنانية المؤلفة من الصليب الأحمر وفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني منذ بعض الوقت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة.