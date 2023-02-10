البنك الدولي يمنح أوكرانيا 50 مليون دولار لإصلاح قطاع النقل

البنك الدولي: الأضرار المباشرة التي لحقت بشبكة النقل الأوكرانية كبيرة

أعلن البنك الدولي أنه سيصرف 50 مليون دولار لأوكرانيا لإصلاح البنية التحتية للنقل من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية خصوصا، مشيرا إلى أنه سيصرف مساعدات إضافية تصل إلى 535 مليون دولار.



ويهدف هذا التمويل إلى "إصلاح وترميم شبكة النقل الأوكرانية من أجل دعم المساعدة الإنسانية العاجلة والتعافي، وزيادة قدرة ممرات الاستيراد والتصدير"، بحسب ما أوردت المؤسسة في بيان.



ووفق تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 2100 قرية ونحو 90 بلدة "في المناطق التي عادت إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية تعاني من تعطل شبكات النقل بسبب الحرب".



وقال البنك في بيانه: "الأضرار المباشرة التي لحقت بشبكة النقل الأوكرانية كبيرة وتقدر قيمتها بأكثر من 29,9 مليار دولار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات النقل بلغت 26,1 مليار دولار إضافية في الأول من حزيران 2022".



ويأتي هذا التمويل من الصندوق الائتماني للإغاثة والنهوض وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا، وهو جزء من مساهمة البنك الدولي في مبادرة ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.



كما تأتي هذه المساعدات بعد أن قدم البنك الدولي 610 ملايين دولار لأوكرانيا في كانون الأول لإصلاح البنية التحتية والخدمات في قطاع الصحة.