الأمم المتحدة: الزلزال قد يكون شرد 5,3 ملايين شخص في سوريا

ممثل مفوضية الأمم المتحدة في سوريا: تقديرات أولية بأن 5,37 ملايين شخص تضرروا جراء الزلزال سيحتاجون إلى مأوى

حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن الزلزال المدمر قد يكون شرد 5,3 ملايين شخص في سوريا، التي تعاني أساساً من نزاع دام منذ نحو 12 عاماً.



وقال ممثل المفوضية في سوريا سيفانكا دانا بالا خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف وشارك فيه من دمشق: "لدينا تقديرات أولية بأن 5,37 ملايين شخص تضرروا جراء الزلزال سيحتاجون إلى مأوى في سوريا".



ورأى أن "هذا رقم ضخم لدى شعب يعاني أساساً من نزوح جماعي".