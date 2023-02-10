أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

برن ترفض طلبا من إسبانيا لإرسال أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

أخبار دولية
2023-02-10 | 14:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
برن ترفض طلبا من إسبانيا لإرسال أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
برن ترفض طلبا من إسبانيا لإرسال أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

أعلنت سويسرا أنها رفضت طلبا من إسبانيا لإرسال أسلحة مضادة للطائرات سويسرية الصنع إلى أوكرانيا، تماشيا مع حيادها العسكري الصارم. 
     
وكشف المتحدث باسم أمانة سر الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية فابيان ماينفيش لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية، أن بلاده رفضت "طلبا من إسبانيا في 16 كانون الثاني 2023 يتعلق باعادة تصدير مدفعين مضادين للطائرات عيار 35 ملم من سويسرا". 
      
وهي المرة الثالثة التي تمنع فيها برن نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا التي تمزقها الحرب منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل قبل نحو عام.
      
وسبق أن رفضت طلبًا من ألمانيا لإرسال ذخائر دفاعية مضادة للطائرات سويسرية الصنع إلى أوكرانيا، ومن الدنمارك لإرسال 22 دبابة سويسرية من طراز "بيرانا 3". 
     
والدول التي تشتري معدات حربية من سويسرا ملزمة بالتوقيع على ما يسمى إعلان عدم إعادة تصدير. 
     
ويهدف ذلك إلى ضمان عدم وجود خرق لقانون المواد الحربية السويسري الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان الضالعة في نزاع مسلح دولي.
      
وأشار ماينفيش الى أن سويسرا درست طلب إسبانيا التنازل عن التزامها بعدم إعادة التصدير، كما فعلت مع طلبي ألمانيا والدنمارك. 
     
وقال: "بالإشارة إلى مبدأ المساواة في المعاملة بموجب قانون الحياد و... قانون المواد الحربية، استجابت سويسرا برفض الطلبات".
      
ورغم تمسكها بهذا المبدأ، قررت الحكومة السويسرية في حزيران الماضي أنه يمكن تسليم قطع ومواد معيّنة لشركات الدفاع الأوروبية حتى لو تم استخدامها لإنتاج مواد حربية قد يتم نقلها لاحقًا إلى أوكرانيا.
      
وأحيت الحرب الروسية في أوكرانيا وقرار الحكومة السويسرية باتباع خطوات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات التي تستهدف موسكو، النقاش حول الحياد الراسخ بعمق في الدولة الغنية.  
     
وهناك العديد من المبادرات في البرلمان من أجل تخفيف قواعد إعادة التصدير للسماح بنقل المواد الحربية السويسرية عبر بلدان ثالثة إلى أوكرانيا.
      
لكن لا ينتظر صدور أي قرار محتمل في هذا الاتجاه قبل أشهر. 
      
وفي الأثناء، تأمل صناعة الأسلحة السويسرية بصدور قرار إيجابي، محذرة من أنه بدون اتباع نهج أكثر مرونة، قد تبحث البلدان عن إمدادات الأسلحة من دول أخرى.

آخر الأخبار

أخبار دولية

سويسرا

إسبانيا

أسلحة

أوكرانيا

LBCI التالي
حزب العمال الكردستاني يعلن تعليق "عملياته" مؤقتا في تركيا بعد الزلزال
على طريق أنطاكية-تركيا: دمار وأضرار كبيرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-08

سوناك يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا... زيلينسكي: أوكرانيا تريد الأسلحة الضرورية

LBCI
أخبار دولية
2023-02-05

وزير الدفاع الأوكراني: أوكرانيا لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية البعيدة المدى

LBCI
أخبار دولية
2023-02-01

موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

LBCI
أخبار دولية
2023-02-01

الكرملين: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجه روسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:04

باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه

LBCI
أخبار دولية
15:44

بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا

LBCI
أخبار دولية
15:41

طهران تفرج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه

LBCI
أخبار دولية
15:20

توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:28

جعجع: بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرف السليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

أبطال لبنان يعودون من تركيا: "سواعد... ودموع"

LBCI
أخبار لبنان
12:33

نصيحة من التيار الوطني الحر الى جعجع!

LBCI
رياضة
2023-01-09

بطولة كأس الخليج تستكمل والعراق يعتلي صدارة المجموعة الاولى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تتمسك بمواقفها...

LBCI
رياضة
13:41

سوبر هاتريك لرونالدو في 40 دقيقة في الدوري السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد ممن يقوم بها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!

LBCI
أخبار دولية
13:32

ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟

LBCI
أخبار دولية
13:28

في سوريا... إنتشال أشخاص بينهم أطفال بعد نحو مئة ساعة على وقوع الزلزال

LBCI
أخبار دولية
13:27

البعثة اللبنانية تمكنت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة في حي الجركس في جبلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
02:25

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:29

إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين

LBCI
فنّ
04:23

أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"

LBCI
أخبار لبنان
05:19

بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والنرويج وسويسرا: مستعدون لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي

LBCI
فنّ
05:02

بعدما حذّر من "التطبيع السياسي مع النظام السوري"... شكران مرتجى تردّ على مارك ضو

LBCI
امن وقضاء
03:30

أبو علي وشقيقه في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
فنّ
05:05

مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في لبنان: "طالبت وسعيت"

LBCI
منوعات
08:55

أثناء بحثه عن دجاجاته... تركي يكتشف مدينةً قديمةً تحت أرض منزله! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة