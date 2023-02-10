بلينكن يندد بالهجوم "البغيض" في القدس الشرقية

بلينكن: الاستهداف المتعمد لمدنيين أبرياء هو أمر بغيض وعبثي

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشدة بالهجوم الذي وقع في محطة حافلات بالقدس الشرقية المحتلة وأسفر عن مقتل اسرائيليين أحدهما طفل.



وقال بلينكن في بيان: "الاستهداف المتعمد لمدنيين أبرياء هو أمر بغيض وعبثي".