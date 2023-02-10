بايدن سيزور بولندا

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن بولندا في الفترة من 20 إلى 22 شباط، قبيل الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار.



وأوضحت جان بيار أن بايدن سيلتقي في إطار الزيارة نظيره البولندي أندريه دودا ويلقي كلمة.