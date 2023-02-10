الولايات المتحدة تسقط "جسما طائرا حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا

جون كيربي: الجسم الطائر شكّل "تهديدا لأمن الملاحة الجوية"

أسقطت الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن "جسما حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا، على ما أفاد متحدث باسم البيت الأبيض بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره.



وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن هذا "الجسم" الذي قال إنه "بحجم سيارة صغيرة" شكّل "تهديدا لأمن الملاحة الجوية".