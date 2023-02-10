طهران تفرج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه

الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه أصبحت حرّة

أفرجت طهران عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه التي أوقفت في إيران في حزيران 2019 وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، وفق ما أفاد مقربون منها وكالة فرانس برس.



وقال أحد المقربين منها شرط عدم كشف اسمه: "أصبحت حرّة لكننا لا نعلم شيئا عن وضعها".