أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا

أخبار دولية
2023-02-10 | 15:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا

وزارة الداخلية البولندية: "أمن البلاد" هو سبب إغلاق هذه النقطة الحدودية

أغلقت بولندا إحدى نقاط العبور الحدودية الثلاث مع بيلاروسيا اليوم، فيما أشار رئيس الوزراء البولندي إلى قيود جديدة بسبب "التوترات المتزايدة" مع مينسك.
      
وأُغلق معبر بوبروونيكي الحدودي ظهرا بالتوقيت المحلي.
      
من جهتها، اكتفت وزارة الداخلية البولندية بالقول إن "أمن البلاد" هو سبب إغلاق هذه النقطة الحدودية وأنها ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.
      
وبحسب رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، لا يمكن استبعاد عمليات إغلاق إضافية.
      
وقال لصحافيين في بروكسل: "السبب أن هناك توترات متزايدة مع بيلاروسيا يستغلها الروس والكرملين".
      
وجاء هذا القرار غداة إصدار محكمة بيلاروسية حكما على الصحافي البولندي-البيلاروسي أندريه بوكزوبوت بالسجن ثماني سنوات بسبب تقاريره المناهضة لنظام مينسك حليف موسكو. 
     
وعقب الحكم الذي وصفه مورافيتسكي بأنه "غير إنساني"، قالت وارسو إنها ستوسع نطاق عقوباتها ضد بيلاروسيا.
      
وقال وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي حينها إنه ستتم إضافة "المسؤولين عن الإجراءات القمعية ضد البولنديين في بيلاروسيا" إلى قائمة العقوبات السارية.
      
وغالبا ما تعتبر مينسك وارسو مصدر تهديد في وقت أصبحت فيه بولندا ملجأ لبيلاروسيين منفيين.

آخر الأخبار

أخبار دولية

بولندا

معبر حدودي

بيلاروسيا

LBCI التالي
فرق الانقاذ في تركيا تتابع عملية البحث في الفندق الذي كان يقتنه عدد من اللبنانيين
الجيش الأوكراني: "هجوم روسي كثيف" بصواريخ وطائرات مسيرة "أصابت" منشآت طاقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:01

بايدن سيزور بولندا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-09

بولندا تواصل شراء النفط الروسي

LBCI
أخبار دولية
2023-02-09

بايدن لا يستبعد زيارة بولندا مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي

LBCI
أخبار دولية
2023-01-31

بولندا لا تجري محادثات لإرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:04

باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه

LBCI
أخبار دولية
15:41

طهران تفرج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه

LBCI
أخبار دولية
15:20

توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره

LBCI
أخبار دولية
15:13

حكومة بايدن تعبّر عن "قلقها" من توتر علاقاتها مع المجر

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2022-12-21

الجيش تسلم الدفعة الرابعة من الهبة المالية القطرية وبدأ توزيعها بالتساوي على العسكريين

LBCI
أخبار دولية
2023-01-26

قتلى بينهم بحّارة صينيين في غرق سفينة شحن قرب اليابان

LBCI
رياضة
13:41

سوبر هاتريك لرونالدو في 40 دقيقة في الدوري السعودي

LBCI
اخبار البرامج
2022-12-31

سنة 2023 لمولود برج العذراء... ماغي فرح: "سنة غنيّة بالأحداث"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تتمسك بمواقفها...

LBCI
رياضة
13:41

سوبر هاتريك لرونالدو في 40 دقيقة في الدوري السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد ممن يقوم بها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!

LBCI
أخبار دولية
13:32

ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟

LBCI
أخبار دولية
13:28

في سوريا... إنتشال أشخاص بينهم أطفال بعد نحو مئة ساعة على وقوع الزلزال

LBCI
أخبار دولية
13:27

البعثة اللبنانية تمكنت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة في حي الجركس في جبلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
02:25

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:29

إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين

LBCI
فنّ
04:23

أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"

LBCI
أخبار لبنان
05:19

بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والنرويج وسويسرا: مستعدون لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي

LBCI
فنّ
05:02

بعدما حذّر من "التطبيع السياسي مع النظام السوري"... شكران مرتجى تردّ على مارك ضو

LBCI
امن وقضاء
03:30

أبو علي وشقيقه في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
فنّ
05:05

مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في لبنان: "طالبت وسعيت"

LBCI
منوعات
08:55

أثناء بحثه عن دجاجاته... تركي يكتشف مدينةً قديمةً تحت أرض منزله! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة