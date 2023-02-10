باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه

الخارجية الفرنسية: من الضروري أن تتمكن فريبا عادلخاه من استعادة كل حرياتها

رحّبت فرنسا بإفراج طهران عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه، فيما أصرت على أنها يجب أن تستعيد "حريتها كاملة".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "من الضروري أن تتمكن السيدة فريبا عادلخاه من استعادة كل حرياتها بما في ذلك حرية العودة إلى فرنسا إذا رغبت في ذلك. تذكّر فرنسا بمطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرعايا الفرنسيين المحتجزين تعسفيا في إيران".