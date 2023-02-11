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18 قتيلا وعشرون مفقودا في حوادث انزلاق للتربة في البيرو
أخبار دولية
2023-02-11 | 00:46
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18 قتيلا وعشرون مفقودا في حوادث انزلاق للتربة في البيرو
أدت حوادث انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط البيرو وجنوبها إلى سقوط 18 قتيلا و17 جريحا بينما ما زال عشرون شخصا مفقودين، حسب آخر حصيلة نشرها المعهد الوطني للدفاع المدني الجمعة.
وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مصرع 16 شخصا.
ولقي 17 شخصا مصرعهم في عدد من حوادث انزلاق التربة ظهر الأحد في منطقة ماريانو فالكارسيل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا، على بعد 840 كيلومترا جنوب العاصمة البيروفية ليما.
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