الأمم المتحدة تدعو إلى تدخل دولي في هايتي

طلب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة من المجتمع الدولي النظر في "نشر قوة دعم متخصصة على وجه السرعة" في هايتي حيث تسبب العصابات "كابوسا" للسكان.





وقال فولكر تورك بمؤتمر صحافي في بور او برنس "الشرطة الوطنية في هايتي بحاجة إلى دعم دولي فوري"، طالبا من "المجتمع الدولي أن ينظر على وجه السرعة في نشر قوة دعم متخصصة في مواعيد محددة".





وفي ختام زيارته الرسمية للبلاد التي استمرت يومين، أعرب المسؤول الأممي عن أسفه للعنف الشديد الذي تمارسه العصابات والانتهاكات الصارخة لحقوق الهايتيين الناجمة عنها.