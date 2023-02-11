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واشنطن تضيف ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد إسقاط المنطاد

أخبار دولية
2023-02-11 | 00:51
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واشنطن تضيف ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد إسقاط المنطاد
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واشنطن تضيف ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد إسقاط المنطاد

أضافت واشنطن الجمعة ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد تدميرها منطادا صينيا مجهزا بأدوات تجسس كان يحلق فوق الولايات المتحدة، مانعة تلك الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأميركية من دون إذن. 
 
     
وقال مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز في بيان إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة". 
 
     
أسقطت واشنطن المنطاد قبالة ساحلها الأطلسي السبت بعد تحليقه فوق مواقع عسكرية حساسة.

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