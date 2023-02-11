أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
12
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
12
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيران تحيي الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية بتحركات حاشدة
أخبار دولية
2023-02-11 | 03:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إيران تحيي الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية بتحركات حاشدة
عشرات الآلاف من الإيرانيين شاركوا في إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية
شارك عشرات الآلاف من الإيرانيين في طهران ومدن أخرى اليوم، في إحياء الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، التي تأتي على خلفية أشهر من الاحتجاجات المناهضة للسلطات أعقبت وفاة مهسا أميني.
وعادت المسيرات الراجلة لإحياء ذكرى الإطاحة بنظام الشاه في 1979، بعد عامين من إجرائها داخل السيارات وعلى متن الدراجات النارية في ظل الاجراءات الوقائية من كوفيد-19.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأن الآلاف ساروا في العاصمة نحو ساحة آزادي ("الحرية")، حيث يقام تجمع مركزي ستتخلله كلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت لاحق.
ولوّح المشاركون بالعلم الإيراني، ورددوا هتافات منها "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية. وعرضت في آزادي نماذج لانتاجات عسكرية إيرانية منها صاروخ "سجّيل" البالستي، وطائرة مسيّرة من طراز "شاهد 136".
ورفع المشاركون صور مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إضافة الى اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الذي اغتيل بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع عام 2020.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة تقام في زهاء 1400 مدينة على امتداد مساحة البلاد. وبثّ لقطات لمسيرات في مدن مختلفة منها أصفهان ومشهد وتبريز وشيراز.
ويحيي الإيرانيون في هذا اليوم الذكرى السنوية لسقوط الحكومة الأخيرة في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، بعد أيام من عودة الإمام الخميني الى البلاد في الأول من شباط 1979.
وكان الشاه قد غادر البلاد في كانون الثاني من العام ذاته، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.
وتأتي ذكرى "22 بهمن" (في إشارة الى يوم السقوط وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران)، في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 أيلول، تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.
واتهم مسؤولون إيرانيون "أعداء" الجمهورية الإسلامية بالوقوف خلف الاحتجاجات التي يعتبرون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب".
وأعلن القضاء تنفيذ أربعة أحكام بالإعدام لاعتداءات على عناصر أمن على خلفية الاحتجاجات. كما أوقف الآلاف بينهم مشاهير وناشطون معروفون، وتمّ الإفراج عن عدد منهم في الآونة الأخيرة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
إيران
ذكرى
الثورة الإسلامية
التالي
بعد الزلزال المدمّر... كيف هو الوضع في تركيا اليوم؟ وماذا عن اللبنانيين المفقودين؟
في السنغال... صدامات وأعمال نهب على خلفية توتر يسبق الانتخابات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:04
باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
أخبار دولية
17:04
باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
0
آخر الأخبار
16:44
وزارة الخارجية: باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه التي يجب أن "تستعيد حريتها كاملة"
آخر الأخبار
16:44
وزارة الخارجية: باريس ترحب بالإفراج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه التي يجب أن "تستعيد حريتها كاملة"
0
أخبار دولية
15:41
طهران تفرج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
أخبار دولية
15:41
طهران تفرج عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
0
أخبار دولية
12:21
إيران تفرج عن ناشط حقوقي مسجون منذ أعوام وصحافي اعتقل خلال التظاهرات
أخبار دولية
12:21
إيران تفرج عن ناشط حقوقي مسجون منذ أعوام وصحافي اعتقل خلال التظاهرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:47
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 25 ألفا
أخبار دولية
09:47
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 25 ألفا
0
أخبار دولية
09:12
في تركيا... توقيف 12 مقاولا جراء انهيار مبان بسبب الزلزال
أخبار دولية
09:12
في تركيا... توقيف 12 مقاولا جراء انهيار مبان بسبب الزلزال
0
أخبار دولية
08:13
فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا
أخبار دولية
08:13
فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا
0
أخبار دولية
08:09
وصول اكبر طائرة في العالم تحمل معدات ومساعدات سعودية لدعم السلطات التركية
أخبار دولية
08:09
وصول اكبر طائرة في العالم تحمل معدات ومساعدات سعودية لدعم السلطات التركية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:13
فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا
أخبار دولية
08:13
فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا
0
صحف اليوم
2023-02-10
الراعي ينتظر التأكد من فاعلية أي حركة يريد القيام بها (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
2023-02-10
الراعي ينتظر التأكد من فاعلية أي حركة يريد القيام بها (الشرق الاوسط)
0
منوعات
2023-02-09
أخبار مضللة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال في تركيا وسوريا
منوعات
2023-02-09
أخبار مضللة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال في تركيا وسوريا
0
منوعات
2023-02-08
قبلة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... ماذا حصل بين جيل بايدن وزوج كاميلا هاريس؟ (فيديو)
منوعات
2023-02-08
قبلة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... ماذا حصل بين جيل بايدن وزوج كاميلا هاريس؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:09
وصول اكبر طائرة في العالم تحمل معدات ومساعدات سعودية لدعم السلطات التركية
أخبار دولية
08:09
وصول اكبر طائرة في العالم تحمل معدات ومساعدات سعودية لدعم السلطات التركية
0
أخبار لبنان
08:08
علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..
أخبار لبنان
08:08
علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..
0
أخبار لبنان
08:06
الوفد اللبناني الثاني يعود من سوريا...
أخبار لبنان
08:06
الوفد اللبناني الثاني يعود من سوريا...
0
أخبار دولية
07:59
في اليوم السادس على النكبة..كيف تبدو الصورة على الارض في تركيا؟
أخبار دولية
07:59
في اليوم السادس على النكبة..كيف تبدو الصورة على الارض في تركيا؟
0
أخبار دولية
07:26
عن الحرب الروسية الاوكرانية... كتاب صدر في ألمانيا
أخبار دولية
07:26
عن الحرب الروسية الاوكرانية... كتاب صدر في ألمانيا
0
أخبار لبنان
07:14
جعجع: ما نشهده بلبنان على يد تركيبة سلطويّة فاسدة ومستقوية بسلاح غير شرعي يشكل اغتيالا للبنان شارل مالك
أخبار لبنان
07:14
جعجع: ما نشهده بلبنان على يد تركيبة سلطويّة فاسدة ومستقوية بسلاح غير شرعي يشكل اغتيالا للبنان شارل مالك
0
أخبار دولية
07:07
جون كيربي شرح مضمون المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة الى تركيا وسوريا
أخبار دولية
07:07
جون كيربي شرح مضمون المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة الى تركيا وسوريا
0
أخبار لبنان
05:12
عائلة خلف تتحدّث للـLBCI...فهل من جديد عن أبنائها في تركيا؟
أخبار لبنان
05:12
عائلة خلف تتحدّث للـLBCI...فهل من جديد عن أبنائها في تركيا؟
0
اخبار البرامج
04:55
د. طوني نمر للـLBCI: الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر
اخبار البرامج
04:55
د. طوني نمر للـLBCI: الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:48
رفضته عائلة الفتاة التي يحبّها... فألقى 3 قنابل على منزلها
أخبار لبنان
15:48
رفضته عائلة الفتاة التي يحبّها... فألقى 3 قنابل على منزلها
2
أمن وقضاء
16:47
دهم منازل في منطقة التدريب - أبي سمراء... وهذا ما جرى ضبطه (صور)
أمن وقضاء
16:47
دهم منازل في منطقة التدريب - أبي سمراء... وهذا ما جرى ضبطه (صور)
3
أخبار لبنان
12:33
نصيحة من التيار الوطني الحر الى جعجع!
أخبار لبنان
12:33
نصيحة من التيار الوطني الحر الى جعجع!
4
أخبار دولية
15:20
توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره
أخبار دولية
15:20
توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره
5
اخبار البرامج
04:55
د. طوني نمر للـLBCI: الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر
اخبار البرامج
04:55
د. طوني نمر للـLBCI: الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر
6
اخبار البرامج
03:30
أحد أعضاء فريق الدفاع المدني الذي عمل في تركيا وليم خطار للـLBCI: تعرّضنا أثناء أعمال الانقاذ لأكثر من 10 هزّات كبيرة
اخبار البرامج
03:30
أحد أعضاء فريق الدفاع المدني الذي عمل في تركيا وليم خطار للـLBCI: تعرّضنا أثناء أعمال الانقاذ لأكثر من 10 هزّات كبيرة
7
أخبار لبنان
11:00
الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء
أخبار لبنان
11:00
الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء
8
حال الطقس
00:56
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
حال الطقس
00:56
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store