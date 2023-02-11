بعد الزلزال المدمّر... كيف هو الوضع في تركيا اليوم؟ وماذا عن اللبنانيين المفقودين؟

في اليوم السادس على الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، لا يزال الوضع على الأرض في تركيا كما كان في اليوم الأول، فالأضرار جسيمة إن كانت بشرية أو مادية.



ولكن هل من جديد في ما خصّ اللبنانيين المفقودين؟

كل التفاصيل في الفيديو المرفق...