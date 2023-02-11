بسبب "الوضع الأمني"... الجيش النمساوي يعلق عملياته الإغاثية في تركيا

علق الجيش النمساوي عمليات الإنقاذ في تركيا صباح اليوم، مشيرا إلى "الوضع الأمني" في المكان بعد الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 24 ألف شخص في تركيا وسوريا.



وقال متحدث في فيينا لوكالة فرانس برس: "وقعت هجمات بين مجموعات" من دون ذكر مزيد من التفاصيل، موضحا أن الجنود احتموا في قاعدة "مع منظمات دولية اخرى بانتظار توجيهات".