جون كيربي شرح مضمون المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة الى تركيا وسوريا

الولايات المتحدة التي أعلنت ارسال مساعدات الى تركيا وسوريا كانت قد استبقت الاعلان عن المساعدات بالتحذير من تهديد للملاحة الجوية في اجواءها.

فقد أعلن المتحدث بإسم البيت الابيض جون كيربي ان الجيش الأمريكي أسقط جسما غريبا كان يحلق على ارتفاع كبير فوق ألاسكا.

كيربي عاد وشرح مضمون المساعدات التي ستقدمها بلاده الى تركيا وسوريا.