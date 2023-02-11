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وصول قافلة مساعدات لبنانية الى معبر جديدة يابوس الحدودي آتية من صيدا

أخبار دولية
2023-02-11 | 07:18
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وصول قافلة مساعدات لبنانية الى معبر جديدة يابوس الحدودي آتية من صيدا
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وصول قافلة مساعدات لبنانية الى معبر جديدة يابوس الحدودي آتية من صيدا

صيدا تتضامن مع سوريا

وصلت قافلة مساعدات لبنانية الى معبر جديدة يابوس الحدودي آتية من مدينة صيدا محملة بالمساعدات الاغاثية لدعم  متضرري الزلزال.
 
وتم تجهيز القافلة من قبل المواطنين في مدينة صيدا، بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فى لبنان والسفارة السورية.
 
وتستمر حملة المساعدات الاغاثية من صيدا الى سوريا، بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا لأيام عدة، متجهة الى المحافظات الاكثر تضررا من الزلزال.

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