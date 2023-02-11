في اليوم السادس على النكبة..كيف تبدو الصورة على الارض في تركيا؟

في اليوم السادس على النكبة، يبذل المسعفون جهودا مضنية لسحب ناجين محتملين من بين ردم المباني التي دمرت في زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا يوم الإثنين وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أكثر من 24 ألف قتيل.

ويعيق الطقس الشديد البرودة في المناطق المتضررة جهود الإنقاذ ويفاقم معاناة ملايين الأشخاص، غالبيتهم بأمس الحاجة للمساعدة.

كيف هي الصورة على الارض في تركيا؟