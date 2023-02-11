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وصول اكبر طائرة في العالم تحمل معدات ومساعدات سعودية لدعم السلطات التركية
أخبار دولية
2023-02-11 | 08:09
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وصول اكبر طائرة في العالم تحمل معدات ومساعدات سعودية لدعم السلطات التركية
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وصول اكبر طائرة في العالم تحمل معدات ومساعدات سعودية لدعم السلطات التركية
الى تركيا وصلت اكبر طائرة في العالم تحمل معدات ومساعدات سعودية لدعم السلطات التركية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
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