عن الحرب الروسية الاوكرانية... كتاب صدر في ألمانيا

عن الحرب الروسية الاوكرانية، صدر في ألمانيا كتاب لصحافية روسية معروفة برفضها للحرب في أوكرانيا.

وكشفت الصحافية في الكتاب تفاصيل الدعاية الإعلامية التي يعتمدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهي روت في مؤتمر صحافي في باريس تفاصيل تهريبها من بلادها بعد أن اتهمت بتشويه سمعة الجيش الروسي بسبب رفعها لافتة ضد الحرب في أوكرانيا خلال نشرة إخبارية لقناة حكومية روسية.