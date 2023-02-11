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فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا

فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا

فتح معبر بين أرمينيا وتركيا للمرة الأولى منذ 35 عامًا من أجل السماح بمرور مساعدات إنسانية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، على ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية السبت.



وأوضحت الوكالة أن خمس شاحنات محملة بمساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين عبرت معبر أليكان في محافظة إغدير.