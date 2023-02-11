في تركيا... توقيف 12 مقاولا جراء انهيار مبان بسبب الزلزال

أوقف نحو 12 مقاولا في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد جراء زلزال الاثنين، على ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية اليوم.



وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي اورفا وفقا لوكالة انباء دوغان التركية.