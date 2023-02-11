ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 25 ألفا

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا ترتفع

قضى أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين، بحسب آخر أرقام رسمية أعلنت اليوم.



وكشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أثناء زيارة لمدينة شانلي اورفا (جنوب شرق) أنه عثر حتى الآن على 21848 جثة في تركيا فيما أحصت السلطات في سوريا 3553 قتيلاً.