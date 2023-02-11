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الآمال بالعثور على ناجين من الزلزال باتت شبه معدومة

الآمال بالعثور على ناجين من الزلزال باتت شبه معدومة

الطفل موسى، إبن الست سنوات، هو الناجي الوحيد من عائلة حميدي السورية مع إنتشال جثة شقيقه، فيما لا يزال مصير أعضاء العائلة الآخرين مجهولًا تحت ركام منزلها في بلدة جنديرس في محافظة حلب جراء الزلزال المدمر.





