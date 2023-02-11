مدير منظمة الصحة العالمية وصل إلى مطار حلب الدولي

وصل مدير منظمة الصحة العالمية إلى مطار حلب الدولي في شمال سوريا، بحسب وكالة سانا الرسمية السورية.وأقلت الطائرة أيضًا سبعة وثلاثين طنًا متريًا من الإمدادت الطبية الطارئة إستجابة للزلزال المدمر.