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مقتل عشرة جنود نيجريين على الأقل في هجوم جهادي على الحدود مع مالي
أخبار دولية
2023-02-11 | 16:31
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مقتل عشرة جنود نيجريين على الأقل في هجوم جهادي على الحدود مع مالي
هجوم جهادي على الحدود مع مالي.. وقتلى
قتل عشرة جنود على الأقل الجمعة في كمين نصبته "مجموعة من المسلحين الإرهابيين" في جنوب شرق النيجر، عند الحدود مع مالي، وفق ما أفادت وزارة الدفاع النيجرية السبت.
لكن حصيلة هذا الهجوم الذي وقع في بلدة اينتاغامي مرشّحة للارتفاع، خصوصا أن الوزارة أشارت في بيان إلى "فقدان 16 شخصا وإصابة 13 جنديا".
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