توقيف 48 شخصا في تركيا لقيامهم بأعمال نهب في المحافظات المنكوبة

أوقف ما لا يقل عن 48 شخصا للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب في ثماني محافظات تضررت جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الإثنين، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية السبت.ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيق في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وخلّف أكثر من 25 ألف قتيل في تركيا وسوريا.وأوقف 42 من هؤلاء في محافظة هاتاي جنوب البلاد، وفي حوزتهم مبالغ مالية كبيرة وهواتف نقالة وحواسيب واسلحة، إضافة الى حلي وبطاقات مصرفية.وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية السبت، يمكن للمدعين توقيف الأفراد المتهمين بالنهب لسبعة أيام بدلا من أربعة، في إطار حال الطوارىء التي اعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان الاربعاء في مواجهة الكارثة.وصرح إردوغان خلال زيارته محافظة دياربكر التي ضربها الزلزال "لقد اعلنا حال الطوارىء".واضاف: "هذا يعني أنه اعتبارا من الآن، على الضالعين في أعمال نهب او خطف أن يعلموا أن يد الدولة الحازمة ستصل اليهم".