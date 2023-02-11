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وفاة طفل اسرائيلي بعد إصابته في عملية دهس بالقدس الجمعة
أخبار دولية
2023-02-11 | 17:27
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وفاة طفل اسرائيلي بعد إصابته في عملية دهس بالقدس الجمعة
عملية دهس بالقدس الجمعة.. ووفاة طفل اسرائيلي
قضى طفل اسرائيلي في الثامنة متأثرا بجروح اصيب بها الجمعة في عملية دهس في محطة حافلات بالقدس الشرقية المحتلة، بحسب ما اعلن السبت المستشفى الذي نقل اليه.
وقال مستشفى شعاريه تسيدك في القدس في بيان: "خلال عطلة السبت، توفي أشير مناحم بالي (ثمانية أعوام) الذي كان قد اصيب بجروح بالغة في هجوم راموت".
وقعت العملية في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع الإسرائيلية في حي راموت الاستيطاني في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة الذي احتلته إسرائيل عام 1967 وضمّته في خطوة غير معترف بها دوليا.
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