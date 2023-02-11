ترودو يعلن إسقاط "جسم غير محدد" فوق كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت إسقاط "جسم غير محدد" فوق شمال غرب كندا، وذلك غداة إعلان مسؤولين أميركيين إسقاط جسم فوق ألاسكا.وجاء في تغريدة أطلقها ترودو: "أمرت بإسقاط جسم غير محدد كان يحلّق في المجال الجوي الكندي"، وقال: "تم إرسال طائرتين كندية وأميركية، ونجحت مقاتلة اف-22 أميركية في إصابة الهدف".وتأتي العملية بعد أسبوع على إسقاط قوات أميركية منطادا صينيا يعتقد أنه للتجسس، ما أطلق شرارة نزاع دبلوماسي جديد مع بكين.