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موجة حرّ غير مسبوقة منذ ستة عقود في الأرجنتين
أخبار دولية
2023-02-11 | 18:00
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موجة حرّ غير مسبوقة منذ ستة عقود في الأرجنتين
موجة حرّ غير مسبوقة.. في الأرجنتين
تشهد الأرجنتين موجة حر غير مسبوقة منذ أكثر من ستة عقود، مما استدعى توجيه تحذيرات من درجات حرارة قصوى في تسع مقاطعات بوسط البلاد وشمالها، وفق ما أفادت السبت هيئة الأرصاد الوطنية.
ومنذ بضعة أيام، تشهد البلاد موجة حر هي الثامنة منذ بدء الصيف في جنوب الكرة الأرضية، مع درجات حرارة ناهزت 40 مئوية، علما بأن هذا العدد لم يتجاوز أربع أو خمس موجات خلال العقد الأخير، بحسب المصدر نفسه.
وعبر مقارنة كل المراحل الممتدة من تشرين الثاني حتى كانون الثاني تعد المرحلة الحالية 2022-2023 الأشد حرا منذ 1961، مع ارتفاع في الحرارة بمعدل 1,7 درجة.
وقال خبير المناخ إينزيو كامبيتيلا لفرانس برس إن "موجة حر واحدة تشكل جزءا من التنوع المناخي المألوف. ولكن مع التغير المناخي، نرصد موجات أكثر كثافة واستدامة في كل القارات".
في بوينوس ايرس، سجلت الحرارة صباحا 36 درجة لترتفع خلال اليوم الى 38، في عتبة قياسية لشهر شباط منذ 61 عاما.
وبدأت موجات الحر في تشرين الثاني.
واصدرت هيئة الأرصاد الوطنية "تحذيرا برتقاليا" من درجات حرارة قصوى (تأثير معتدل على الصحة) في مقاطعات كوريينتس وميسيونيس وسان لويس وميندوزا ولا بامبا وبوينوس ايرس، إضافة الى "تحذير أصفر" (تأثير محدود الى معتدل على الصحة) في مقاطعتي كوردوبا واينتري ريوس اي سان خوان.
وفي باتاغونيا، سجلت حرارة قياسية الخميس بلغت 42 درجة في القسم الساحلي من مقاطعة ريو نيغرو.
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