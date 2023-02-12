مقتل عشرة جنود نيجريين على الأقل في هجوم جهادي على الحدود مع مالي

مقتل عشرة جنود نيجريين على الأقل في هجوم جهادي على الحدود مع مالي

قتل عشرة جنود على الأقل الجمعة في مكمن نصبته "مجموعة مسلحين إرهابيين" في جنوب شرق النيجر عند حدود مالي، وفق ما أفادت وزارة الدفاع النيجرية السبت.



وقالت الوزارة في بيان "الجمعة العاشر من شباط، تعرضت مفرزة تابعة لعملية ألماهاو خلال دورية في شمال دائرة بانيبانغو لمكمن معقد نصبته مجموعة مسلحين إرهابيين"، في إشارة الى مجموعات جهادية.



لكن حصيلة هذا الهجوم الذي وقع في بلدة اينتاغامي مرشّحة للارتفاع، خصوصا أن الوزارة أشارت إلى "فقدان 16 شخصا وإصابة 13 جنديا". واضاف البيان أن رد الجنود و"التدخل الفوري للطائرات" أجبرا المهاجمين على التراجع "نحو بلد مجاور" يرجح أنه مالي الواقعة فقط على بعد بضعة كيلومترات.



ولم يشر البيان الى عدد المهاجمين الذين قتلوا في الاشتباك، لكنه لفت الى أن هؤلاء حملوا "الكثير من الجثث" خلال تراجعهم.



مساء السبت، دانت فرنسا "بأشد العبارات الهجوم الذي أوقع عشرة قتلى".



وأعربت الخارجية الفرنسية عن "تضامنها الكامل مع سلطات النيجر وشعبها"، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم "في المعركة ضد الإرهاب".

