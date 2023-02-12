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مسؤول أممي يحذر بأن حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا "ستتضاعف"

أخبار دولية
2023-02-12 | 00:45
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مسؤول أممي يحذر بأن حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا &quot;ستتضاعف&quot;
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مسؤول أممي يحذر بأن حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا "ستتضاعف"

مسؤول أممي يحذر بأن حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا "ستتضاعف"

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل "ستتضاعف أو أكثر".

وزار غريفيث السبت في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7,8 درجات الذي وقع الإثنين وتسبب بسقوط 28191 قتيلا بينهم  24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.

وقال غريفيث متحدثا لشبكة سكاي نيوز "أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر". وأضاف "لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد".
 
ويواصل العشرات من عناصر فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وسط برد قارس فيما 
 
وشرّد الزلزال ما يصل إلى 5,3 ملايين شخص في سوريا وحدها، على ما حذرت الأمم المتحدة مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 780 شخصا بحاجة عاجلة إلى وجبات طعام في البلدين.
 
وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص وأطلقت نداء لجمع 42,8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.

وقال غريفيث السبت في فيديو نشر على حسابه على تويتر "قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة  المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".
 
     

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