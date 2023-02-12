الرئيس الإيراني يزور الصين هذا الأسبوع

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى بكين هذا الأسبوع في زيارة تستمر ثلاثة أيام تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي في طهران الأحد.





وأوردت وكالة "إرنا" أن رئيسي سيغادر طهران مساء الإثنين متوجها الى بكين "تلبية لدعوة رسمية من نظره الصني في زيارة رسمية ستستغرق ثلاثة أيام".





وأوضحت أن الزيارة سيتخللها لقاء بين رئيسي وشي جينبينغ ومباحثات بين وفدي البلدين وتوقيع "وثائق تعاون"، على أن يلتقي رئيسي أيضا رجال أعمال صينيين وإيرانيين مقيمين في الصين.

