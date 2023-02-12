رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية يعلن السيطرة على بلدة قرب باخموت

أعلن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية الأحد أن قواته سيطرت على بلدة كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمال باخموت التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها منذ أشهر.





ونقل عنه مكتبه الإعلامي قوله "اليوم سيطرت الوحدات الهجومية في فاغنر على بلدة كراسنا هورا".