وزير الخارجية اليوناني يزور تركيا للبحث في المساعدة بعد الزلزال

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى تركيا الأحد للتعبير عن دعم أثينا لجارتها التي ضربها زلزال عنيف على الرغم من التاريخ الطويل من الخصومة بين البلدين كما أعلنت وزارته.





وهذه الزيارة هي الأولى لوزير أوروبي إلى تركيا منذ الكارثة التي حدثت الاثنين الماضي وأودت بحياة أكثر من 28 ألف شخص في هذا البلد وفي سوريا.





والتقى ديندياس نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو حسب لقطات بثتها القناة العامة "اي ار تي"، قبل أن يستقل برفقته مروحية إلى المناطق المنكوبة.





وسيزور وزيرا الخارجية خصوصا أنطاكية حيث يشارك عمال إنقاذ يونانيون في عمليات البحث والإغاثة.