مقتل 11 شخصاً غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا

قتل عشرة مدنيين وعنصر من قوات النظام في هجوم شنّه تنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.





وذكر المرصد أن "التنظيم هاجم نحو 75 شخصاً السبت بينما كانوا يعملون في جمع الكمأة في منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي" ما أدى إلى مقتل "عشرة مدنيين بينهم امرأة، إضافة الى عنصر من قوات النظام" فيما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين.





وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها الهجوم. وقالت إن عناصر التنظيم هاجموا السكان "بأسلحة رشاشة"، مشيرة الى مقتل أربعة مدنيين، بينهم إمرأة.

