أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 11 شخصاً غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا

أخبار دولية
2023-02-12 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 11 شخصاً غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل 11 شخصاً غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا

قتل عشرة مدنيين وعنصر من قوات النظام في هجوم شنّه تنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
 
     
وذكر المرصد أن "التنظيم هاجم نحو 75 شخصاً السبت بينما كانوا يعملون في جمع الكمأة في منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي" ما أدى إلى مقتل "عشرة مدنيين بينهم امرأة، إضافة الى عنصر من قوات النظام" فيما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين.
 
     
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها الهجوم. وقالت إن عناصر التنظيم هاجموا السكان "بأسلحة رشاشة"، مشيرة الى مقتل أربعة مدنيين، بينهم إمرأة.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

تنظيم الدولة الإسلامية

سوريا

LBCI التالي
الأمين العام للحلف الأطلسي لا يرغب في تمديد ولايته إلى ما بعد تشرين الأول
وزير الخارجية اليوناني يزور تركيا للبحث في المساعدة بعد الزلزال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-23

الجيش الأميركي يعلن اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-06

القوات الكردية تعلن اعتقال أكثر من 100 عنصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2022-12-29

القوات الكردية تطلق عملية ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2022-12-27

تعزيزات أمنية في شمال شرق سوريا غداة إعتداء لتنظيم الدولة الإسلامية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:33

أكثر من 30 ألف قتيل جراء الزلزال في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار دولية
08:34

البابا يدعو إلى "دعم ملموس" في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار دولية
07:16

منطقة أرض الصومال تتهم حكومة مقديشو بمهاجمة جنودها

LBCI
أخبار دولية
07:12

الأمين العام للحلف الأطلسي لا يرغب في تمديد ولايته إلى ما بعد تشرين الأول

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-02-09

انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)

LBCI
أخبار دولية
2023-02-09

باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه

LBCI
أخبار دولية
12:08

الآمال بالعثور على ناجين من الزلزال باتت شبه معدومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

عمليات البحث عن لبنانيين مفقودين مستمرة في تركيا

LBCI
أخبار لبنان
07:23

شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟

LBCI
أخبار لبنان
07:10

تحرك للتيار النقابي المستقل

LBCI
أخبار لبنان
04:35

الراعي للمسؤولين: كل نداء من المجتمعين العربي والدولي هو ادانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم

LBCI
أخبار لبنان
04:33

آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا

LBCI
أخبار سياسية
02:16

رعد: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر وأن يجنّبوا الدولة والمصارف منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!

LBCI
رياضة
14:14

حفل افتتاح حاشد لبطولة لبنان للكرة الطائرة في حامات

LBCI
أمن وقضاء
14:10

دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
17:30

خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟

LBCI
أمن وقضاء
14:10

دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..

LBCI
أخبار لبنان
05:19

محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج

LBCI
امن وقضاء
07:12

معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة

LBCI
امن وقضاء
10:15

معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!

LBCI
رياضة
13:42

حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي

LBCI
حال الطقس
01:44

تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة