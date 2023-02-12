الأمين العام للحلف الأطلسي لا يرغب في تمديد ولايته إلى ما بعد تشرين الأول



أعلنت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي يشغل هذا المنصب منذ 2014، لا يرغب في تمديد جديد لولايته بعد انتهائها في تشرين الأول.





وكان يفترض أن يغادر ستولتنبرغ (63 عاما) منصبه في تشرين الأول من السنة نفسها لتولي رئاسة البنك المركزي النروجي. لكن قادة دول الحلف قرروا في آذار 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تمديد ولايته حتى 30 أيلول 2023.