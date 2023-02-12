منطقة أرض الصومال تتهم حكومة مقديشو بمهاجمة جنودها

اتهمت منطقة أرض الصومال الانفصالية الصومالية الأحد، حكومة مقديشو بمهاجمة جنودها، وسط توتر متصاعد على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن منذ يومين، حسبما أفادت سلطات أرض الصومال.





واندلعت أعمال عنف الإثنين بين القوات المسلحة في صوماليلاند وميليشيات موالية للحكومة المركزية الصومالية في بلدة لاس عنود المتنازع عليها والواقعة في جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.





وبدأت الاشتباكات بعد ساعات على إصدار زعماء القبائل في منطقة صول حيث تقع لاس عنود، بيانًا تعهدوا فيه بدعم "وحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسلامتها" وحثوا سلطات صوماليلاند على سحب قواتها من المنطقة.