أكثر من 30 ألف قتيل جراء الزلزال في تركيا وسوريا

ارتفعت الأحد حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا الى 33 الفا و179 قتيلا، بحسب آخر تعداد رسمي.وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات خلف 29 الفا و605 قتلى في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3574 قتيلا في سوريا. وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة يمكن أن "تتضاعف".