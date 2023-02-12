أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
9
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
9
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أكثر من 30 ألف قتيل جراء الزلزال في تركيا وسوريا
أخبار دولية
2023-02-12 | 09:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أكثر من 30 ألف قتيل جراء الزلزال في تركيا وسوريا
أكثر من 30 ألف قتيل جراء الزلزال في تركيا وسوريا
ارتفعت الأحد حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا الى 33 الفا و179 قتيلا، بحسب آخر تعداد رسمي.
وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات خلف 29 الفا و605 قتلى في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3574 قتيلا في سوريا. وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة يمكن أن "تتضاعف".
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتلى
الزلزال
تركيا
سوريا
التالي
اعتقال مسلح قرب مسرح يستضيف مسابقة جمالية في بلجيكا
موجة حرّ غير مسبوقة منذ ستة عقود في الأرجنتين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-08
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا
أخبار دولية
2023-02-08
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا
0
أخبار دولية
2023-02-08
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8700
أخبار دولية
2023-02-08
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8700
0
أخبار دولية
00:45
مسؤول أممي يحذر بأن حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا "ستتضاعف"
أخبار دولية
00:45
مسؤول أممي يحذر بأن حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا "ستتضاعف"
0
أخبار دولية
2023-02-11
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 25 ألفا
أخبار دولية
2023-02-11
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 25 ألفا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:34
البابا يدعو إلى "دعم ملموس" في تركيا وسوريا
أخبار دولية
08:34
البابا يدعو إلى "دعم ملموس" في تركيا وسوريا
0
أخبار دولية
07:16
منطقة أرض الصومال تتهم حكومة مقديشو بمهاجمة جنودها
أخبار دولية
07:16
منطقة أرض الصومال تتهم حكومة مقديشو بمهاجمة جنودها
0
أخبار دولية
07:12
الأمين العام للحلف الأطلسي لا يرغب في تمديد ولايته إلى ما بعد تشرين الأول
أخبار دولية
07:12
الأمين العام للحلف الأطلسي لا يرغب في تمديد ولايته إلى ما بعد تشرين الأول
0
أخبار دولية
07:09
مقتل 11 شخصاً غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا
أخبار دولية
07:09
مقتل 11 شخصاً غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-02-09
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
امن وقضاء
2023-02-09
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
0
أخبار دولية
2023-02-09
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
أخبار دولية
2023-02-09
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
0
أخبار دولية
12:08
الآمال بالعثور على ناجين من الزلزال باتت شبه معدومة
أخبار دولية
12:08
الآمال بالعثور على ناجين من الزلزال باتت شبه معدومة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
عمليات البحث عن لبنانيين مفقودين مستمرة في تركيا
أخبار لبنان
07:54
عمليات البحث عن لبنانيين مفقودين مستمرة في تركيا
0
أخبار لبنان
07:23
شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟
أخبار لبنان
07:23
شقيق مُحمد المحمد المفقود في تركيا ... ماذا يقول؟
0
أخبار لبنان
07:10
تحرك للتيار النقابي المستقل
أخبار لبنان
07:10
تحرك للتيار النقابي المستقل
0
أخبار لبنان
04:35
الراعي للمسؤولين: كل نداء من المجتمعين العربي والدولي هو ادانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم
أخبار لبنان
04:35
الراعي للمسؤولين: كل نداء من المجتمعين العربي والدولي هو ادانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم
0
أخبار لبنان
04:33
آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا
أخبار لبنان
04:33
آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا
0
أخبار سياسية
02:16
رعد: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر وأن يجنّبوا الدولة والمصارف منها
أخبار سياسية
02:16
رعد: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر وأن يجنّبوا الدولة والمصارف منها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
0
رياضة
14:14
حفل افتتاح حاشد لبطولة لبنان للكرة الطائرة في حامات
رياضة
14:14
حفل افتتاح حاشد لبطولة لبنان للكرة الطائرة في حامات
0
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
17:30
خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟
خبر كاذب
17:30
خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟
2
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
أمن وقضاء
14:10
دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..
3
أخبار لبنان
05:19
محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج
أخبار لبنان
05:19
محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج
4
امن وقضاء
07:12
معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة
امن وقضاء
07:12
معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة
5
امن وقضاء
10:15
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا
امن وقضاء
10:15
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا
6
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
14:55
أربع ساعات من كهرباء الدولة يومياً تبشر بالقليل من الأمل .. ولكن!
7
رياضة
13:42
حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي
رياضة
13:42
حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي
8
حال الطقس
01:44
تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع
حال الطقس
01:44
تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store