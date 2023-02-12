في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب

اقسى مشاهد الحياة، ان يصبح مصير انسان معلق باشارات.ذاك هو مصير محمد المحمد المفقود في فندق اوزهان في انطاكية.كل التركيز بات ينصب على تحليل المسارات التي يرجح انه سلكها في حال قرر الهروب لحظة الزلزال، بهدف التوصل الى خيط يحدد مكانه.