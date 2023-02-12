سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!

"على قيدِ الحياة".. كلمةٌ ينتظرُها الجميع بعد مرورِ أسبوعٍ على الزلزال.بعدما باتت فرصُ العثورِ على أحياءَ تحت الأنقاض، ضئيلةً وربما شبهَ مستحيلة.